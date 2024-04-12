Баста: недосягаемая высота для «СКА-Ростов» — сыграть со «Спартаком»

Владелец «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) назвал матч со «Спартаком» недосягаемой высотой для его клуба.

«100% рассматриваем варианты сыграть с командами РПЛ. Самые недосягаемые высоты для «СКА-Ростов» — это сыграть со «Спартаком». Конечно же, матчи с «Ростовом» и «Чайкой» мне кажутся хорошими, в которых команда может себя показать, это только в плюс. «Спартак», «Ростов» и «Чайка» — наши принципиальные соперники.

Было бы интересно повторить 1981 год, попытаться сделать какую-то реплику и, конечно, сыграть в Ростове тройное дерби: «Ростов», «Чайка» и «СКА-Ростов». Думаю, что пришло бы очень много людей. Это был бы праздник донского футбола», — сказал Баста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Вакуленко стал владельцем «СКА-Ростов» в октябре 2019-го.