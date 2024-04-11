Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баста: назначить Абаскаля главным тренером «СКА-Ростов»? Мы бы подумали

Баста: назначить Абаскаля главным тренером «СКА-Ростов»? Мы бы подумали
Комментарии

Музыкант Василий Вакуленко (Баста), являющийся владельцем медийной команды «СКА-Ростов», ответил на вопрос, согласился ли бы он назначить главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на аналогичную должность в свою команду.

«Мы будем думать об этом (смеётся). Мы бы подумали», — приводит слова Вакуленко «РБ Спорт».

Напомним, действующее трудовое соглашение Абаскаля со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года. Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые могут отправить испанского специалиста в отставку. Источники «Чемпионата» сообщили, что московский клуб рассматривает варианты подписания Паскаля Янсена, ранее возглавлявшего «АЗ Алкмар».

После 22 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место.

Материалы по теме
Баста: введение Fan ID ущемляет права активных болельщиков и делает футбол скучнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android