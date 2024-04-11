Баста: назначить Абаскаля главным тренером «СКА-Ростов»? Мы бы подумали

Музыкант Василий Вакуленко (Баста), являющийся владельцем медийной команды «СКА-Ростов», ответил на вопрос, согласился ли бы он назначить главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на аналогичную должность в свою команду.

«Мы будем думать об этом (смеётся). Мы бы подумали», — приводит слова Вакуленко «РБ Спорт».

Напомним, действующее трудовое соглашение Абаскаля со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года. Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые могут отправить испанского специалиста в отставку. Источники «Чемпионата» сообщили, что московский клуб рассматривает варианты подписания Паскаля Янсена, ранее возглавлявшего «АЗ Алкмар».

После 22 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место.