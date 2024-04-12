Клопп — о шести изменениях в стартовом составе на матч с «Аталантой»: сделал бы это снова

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему принял решение сделать шесть перестановок в стартовом составе своей команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

«Когда проигрываешь, логично, что в твоих решениях будут сомневаться. Я понимаю это. Но у меня были причины поступить так, и я бы сделал это снова. Если вы хотите быть на высоте в остатке сезона, ротация необходима. Вот и всё. Я несу ответственность за этот результат в первую очередь, я знаю это, но, вероятно, я принял бы такое же решение, если бы была возможность всё переиграть», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоялся вчера, 11 апреля. Игру принимал стадион «Энфилд». Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль в этой встрече: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона. Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).