Каррагер: «Ливерпулю» стоит забыть о Лиге Европы и сосредоточиться на АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что мерсисайдцы после поражения от «Аталанты» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы должны отдать приоритет матчам в английской Премьер-лиге.

«Ужасный результат, ужасная игра. Единственное утешение для «Ливерпуля» в том, что в ответном матче они могут сыграть вторым составом и полностью сосредоточиться на играх английской Премьер-лиги», — написал Каррагер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоялся вчера, 11 апреля. Игру принимал стадион «Энфилд». Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль в этой встрече: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона. Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).