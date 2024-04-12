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Дмитрий Сенников: Дзюбу некем заменить в «Локомотиве», ещё на год контракт надо продлевать

Дмитрий Сенников: Дзюбу некем заменить в «Локомотиве», ещё на год контракт надо продлевать
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о том, что руководство железнодорожников сомневается в необходимости продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Дзюба — достаточно опытный игрок, который всегда сможет принести пользу, смотивировать коллектив. Я думаю, как минимум, ещё на год «Локомотиву» нужно продлевать с ним контракт.

Прошлый сезон точно показал, что Дзюба нужен команде. Артём пришёл и «Локомотив» поднялся со дна турнирной таблицы. Весеннюю часть чемпионата здорово провёл. Потом, может, меньше забивал, но полезно действовал. У него ещё есть несколько туров, чтобы реабилитироваться и показать себя, потому что «Локомотиву» явно в нападении остроты не хватает в отсутствии его, да и просто на данный момент его некем заменить», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

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