Таранов: обижался на Газзаева, но сказывалось наше советское воспитание — терпели и пахали

Экс-футболист ПФК ЦСКА Иван Таранов поделился впечатлениями от работы под руководством Валерия Газзаева в армейской команде.

— Обижались на Валерия Георгиевича за малое количество игрового времени?

— Обижался. Амбиции были запредельные и хотелось играть больше. И в молодёжке играл, и в юношеской сборной. Вообще не было в голове мысли о высокой конкуренции — просто хотелось играть больше.

— Вы это с ним как-то обсуждали?

— Нет. Валерий Георгиевич всегда держал дистанцию с командой. Сказывалось и наше советское воспитание — мы не могли набраться смелости и пойти высказывать претензии тренеру. Терпели и пахали. Между собой что-то бубнили, потому что всем хотелось играть больше, — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.