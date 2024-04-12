Тарханов: матч «Локомотив» — ЦСКА будет ключевым в борьбе за призовые места

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 13 апреля.

«Потеря Роши не лишает шансов ЦСКА на победу в матче с «Локомотивом», потому что футбол — командная игра. Поэтому не думаю, что один футболист изменит игру команды. У «Локомотива» травмированы Тикнизян, Дзюба и Ньямси, но команда без них обыграла «Ахмат». Ясно, что ЦСКА намного сильнее, поэтому отсутствие травмированных игроков может сказаться на «Локомотиве». Этот матч будет ключевым для обеих команд для борьбы за призовые места», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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