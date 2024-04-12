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Нюбель продлил контракт с «Баварией», голкипер останется в «Штутгарте» ещё на два сезона

Нюбель продлил контракт с «Баварией», голкипер останется в «Штутгарте» ещё на два сезона
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Мюнхенская «Баварии» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с голкипером Александром Нюбелем, выступающий в нынешнем сезоне за «Штутгарт» на правах аренды. Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Также сообщается, что была достигнута договоренность со «Штутгартом» о том, что 27-летний вратарь останется там на правах аренды ещё на два сезона.

Напомним, 27-летний Нюбель перешёл в «Баварию» летом 2020 года на правах свободного агента из «Шальке». Всего в составе мюнхенского клуба Александр провёл четыре матча. С июля 2021 года по июнь 2023-го голкипер выступал на правах аренды за «Монако». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.

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