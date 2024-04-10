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«Бавария» не побеждает в 1/4 финала Лиги чемпионов с апреля 2021-го

Вчера, 9 апреля, лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом четвертьфинальном матче Лиг чемпионов. Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, «Бавария» не побеждает в 1/4 финала Лиги чемпионов с апреля 2021-го. В сезоне 2020/2021 мюнхенский клуб дважды уступил «ПСЖ» (2:3 и 0:1), в сезоне-2021/2022 «Бавария» н смогла пройти «Вильярреал», сначала проиграв 0:1, а потом сыграв вничью – 1:1, а в сезоне-2022/2023 немецкий клуб остановил «Манчестер Сити» (0:3, 1:1).

Ответный матч состоится 17 апреля на стадионе «Альянц-Арена».

Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем другого четвертьфинального противостояния между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

В 1/8 финала ЛЧ «Арсенал» обыграл «Порту» (1:1 – 4:2 по пенальти), а «Бавария» прошла «Лацио» (3:1).

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