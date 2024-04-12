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Главный тренер «Пари НН» Юран инициирует изменения в дисциплинарный регламент РФС

Главный тренер «Пари НН» Юран инициирует изменения в дисциплинарный регламент РФС
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Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что планирует инициировать изменения в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС).

«Я разговаривал с руководством и хочу попросить внести изменения в регламент. Должна быть четкая грань между дозволенными эмоциями и нарушением регламента. Жить в реальном мире, где тренеры горят футболом и позволяют себе эмоции», — сказал Юран в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана на два матча чемпионата России условно. Юран выругался в подтрибунном помещении после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4). Это попало на камеры журналистов. Встреча прошла в субботу, 6 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    

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