Главный тренер «Пари НН» Юран инициирует изменения в дисциплинарный регламент РФС

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что планирует инициировать изменения в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС).

«Я разговаривал с руководством и хочу попросить внести изменения в регламент. Должна быть четкая грань между дозволенными эмоциями и нарушением регламента. Жить в реальном мире, где тренеры горят футболом и позволяют себе эмоции», — сказал Юран в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана на два матча чемпионата России условно. Юран выругался в подтрибунном помещении после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4). Это попало на камеры журналистов. Встреча прошла в субботу, 6 апреля.

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