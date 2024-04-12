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«Барселона» представила форму с логотипом колумбийской певицы KAROL G

«Барселона» представила форму с логотипом колумбийской певицы KAROL G
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Каталонская «Барселона» представила новый комплект домашней формы с логотипом колумбийской певицы KAROL G.

Впервые новую форму примеряет женская команда «сине-гранатовых». Случится это в матче женской испанской лиги с «Вильярреалом» 13 апреля. Через неделю, 21-го числа, команда Хави выйдет в этой форме на матч 32-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», который примет столичный стадион «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Официальный сайт «Барселоны»

Фото: Официальный сайт «Барселоны»

Фото: Официальный сайт «Барселоны»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

После 30 проведённых матчей чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» Мадрид на восемь очков. Отметим, что «сине-гранатовые» являются действующим чемпионом страны.

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