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«Думаю, будет один из ключевых матчей сезона». Защитник «Локо» Морозов — об игре с ЦСКА

«Думаю, будет один из ключевых матчей сезона». Защитник «Локо» Морозов — об игре с ЦСКА
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Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, давит, когда после сборов выходишь: вроде хорошие сборы провёл, но не получается выиграть. В последних матчах просто уже реально не фартило нам. Хорошо, что это преодолели. Надеюсь, в матче с ЦСКА продолжим нашу успешную серию.

Все понимают, что это важный матч, но подготовку особо не меняли — всё так же. Сейчас у нас одинаково очков, тем более играем дома. Думаю, будет один из ключевых матчей этого сезона», — сказал Морозов в интервью клубной пресс-службе.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 22 матча. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков.

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