«Думаю, будет один из ключевых матчей сезона». Защитник «Локо» Морозов — об игре с ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Конечно, давит, когда после сборов выходишь: вроде хорошие сборы провёл, но не получается выиграть. В последних матчах просто уже реально не фартило нам. Хорошо, что это преодолели. Надеюсь, в матче с ЦСКА продолжим нашу успешную серию.

Все понимают, что это важный матч, но подготовку особо не меняли — всё так же. Сейчас у нас одинаково очков, тем более играем дома. Думаю, будет один из ключевых матчей этого сезона», — сказал Морозов в интервью клубной пресс-службе.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 22 матча. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков.