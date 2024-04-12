Гаджи Гаджиев: хвалить Педро не рано, он заслужил

Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев поделился мыслями об игре вингера петербургского «Зенита» Педро. Специалист высоко оценил уровень бразильского игрока. По словам Гаджиева, хвалить Педро не рано.

«Педро здорово себя проявил в матчах за «Зенит». И хвалить его не рано, я скажу. Заслужил — значит, можно похвалить. В целом ряде эпизодов бразилец показал такой уровень, что дух захватывало. Недаром говорят: случайно на скрипке не сыграешь», – приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, 18-летний Педро выступает в составе петербургского «Зенита» с января текущего года. Действующее трудовое соглашение бразильского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано до декабря 2028 года. В нынешнем сезоне Педро принял участие в шести матчах российской команды в официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт три забитых мяча.