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Сергей Юран рассказал о ходе восстановления Константина Кучаева после травмы

Сергей Юран рассказал о ходе восстановления Константина Кучаева после травмы
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о ходе восстановления полузащитника нижегородцев Константина Кучаева после травмы.

«Хорошо, что обошлось без надрывов, разрывов связок. Отёк голеностопа у Кости уже спал, он уже возобновил тренировки на поле. В четверг работал индивидуально с реабилитологом. Динамика восстановления у него положительная. Участие Кучаева в матче с «Оренбургом» — под большим вопросом, а вот к домашним играм, думаю, Костя уже подойдёт. Он и сам понимает, что его приглашали, чтобы помогал набирать очки, побеждать. И желание вернуться у него запредельное. Ждём его возвращения с нетерпением», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Пари Нижний Новгород» встретится с «Оренбургом» в матче 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 14 апреля.

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