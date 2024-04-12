Хави высказался о четвертьфинальном противостоянии с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о противостоянии с французским «ПСЖ» в четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Несмотря на победу над парижанами в первой игре, рулевой сине-гранатовых считает, что команде рано расслабляться.

«Я понимаю эмоции болельщиков, но нам ещё предстоит пройти долгий путь. Мы добились отличного результата в матче с «ПСЖ», но нам предстоит сыграть ещё одну игру. Нам необходимо сохранять концентрацию», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, первая игра четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА между командами состоялась 10 апреля. Она прошла в Париже. Подопечные Хави одержали победу со счётом 3:2. Ответная игра состоится 16 апреля. Она пройдёт в Каталонии. Начало предстоящей встречи запланировано на 22:00 мск.