Асенсио и Солер могут стать частью сделки по переходу Осимхена в «ПСЖ» — ll Mattino

Несмотря на заинтересованность «ПСЖ» в нападающем «Наполи» Викторе Осимхене, французский гранд не хочет выплачивать неаполитанскому клубу € 120 млн в качестве отступных, прописанных в контракте нигерийского нападающего. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на ll Mattino.

По информации источника, с целью снизить сумму, необходимую для подписания Осимхена, «ПСЖ» рассматривает вариант с включением в сделку полузащитника Карлоса Солера и крайнего нападающего Марко Асенсио. В частности, подчёркивается, что подобный формат сделки предложил советник «ПСЖ» по спорту Луиш Кампуш.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.