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Анчелотти: результативность Беллингема снизилась, но он хорош с игровой точки зрения

Анчелотти: результативность Беллингема снизилась, но он хорош с игровой точки зрения
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о спаде в игре полузащитника команды Джуда Беллингема.

«Игра Беллингема стала хуже? Если что и ухудшилось, так это его результативность. Сейчас он занимается немного другими делами. Его результативность снизилась. Но он полузащитник, и он выполняет свою работу. С игровой точки зрения он очень хорош. Если ему чего-то и не хватает, то лишь голов. Рано или поздно они вернутся», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Джуд Беллингем стал футболистом мадридского клуба прошлым летом. Его действующее трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до июня 2029 года. В нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и оформил 10 результативных передач.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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