Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти ответил на вопрос о низком уровне игры Мбаппе, Холанда и Беллингема в 1/4 ЛЧ

Анчелотти ответил на вопрос о низком уровне игры Мбаппе, Холанда и Беллингема в 1/4 ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о не самых лучших выступлениях форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Низкий уровень Мбаппе, Холанда и Беллингема? Что ж, успокойтесь. Возможно, в первом матче они не показали свои лучшие варианты, но впереди ответные игры. Будьте осторожны с теми тремя, кого вы упомянули», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, мадридский «Реал» Беллингема сыграл вничью с «Манчестер Сити» Холанда (3:3), а «ПСЖ» с Мбаппе в составе уступил «Барселоне» (2:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

Ответные матчи в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 16 и 17 апреля.

Материалы по теме
Килиана Мбаппе расстроила его игра в матче 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной» — Le Parisien
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android