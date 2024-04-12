Анчелотти ответил на вопрос о низком уровне игры Мбаппе, Холанда и Беллингема в 1/4 ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о не самых лучших выступлениях форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Низкий уровень Мбаппе, Холанда и Беллингема? Что ж, успокойтесь. Возможно, в первом матче они не показали свои лучшие варианты, но впереди ответные игры. Будьте осторожны с теми тремя, кого вы упомянули», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, мадридский «Реал» Беллингема сыграл вничью с «Манчестер Сити» Холанда (3:3), а «ПСЖ» с Мбаппе в составе уступил «Барселоне» (2:3).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2' 1:1 Диаш – 12' 2:1 Родриго – 14' 2:2 Фоден – 66' 2:3 Гвардиол – 71' 3:3 Вальверде – 79'
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37' 1:1 Дембеле – 48' 2:1 Vitinha – 51' 2:2 Рафинья – 62' 2:3 Кристенсен – 77'
Ответные матчи в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 16 и 17 апреля.
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