«Снимайте футболки!» Ультрас «Лацио» оказывает давление на клуб из-за плохих результатов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В преддверии матча 32-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Салернитана», проходящего в эти минуты, ультрас «орлов» вывесили на трибуне баннер, на котором написано: «Вы недостойны носить нашу футболку!». Также данные фанаты используют оскорбительные скандирования в адрес футболистов. Таким образом болельщики римского клуба выражают недовольство последними результатами команды.

Кроме того, как сообщает Football Italia, ультрас «Лацио» освистывали и демонстративно смеялись над футболистами во время предматчевой разминки.

Напомним, после 31 тура чемпионата Италии «Лацио» набрал 46 очков и занимает восьмое место. В следующем туре «Лацио» встретится с «Дженоа». Игра состоится 19 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.