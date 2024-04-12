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«Снимайте футболки!» Ультрас «Лацио» оказывает давление на клуб из-за плохих результатов

«Снимайте футболки!» Ультрас «Лацио» оказывает давление на клуб из-за плохих результатов
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В преддверии матча 32-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Салернитана», проходящего в эти минуты, ультрас «орлов» вывесили на трибуне баннер, на котором написано: «Вы недостойны носить нашу футболку!». Также данные фанаты используют оскорбительные скандирования в адрес футболистов. Таким образом болельщики римского клуба выражают недовольство последними результатами команды.

Италия - Серия А . 32-й тур
12 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 1
Салернитана
Салерно
1:0 Андерсон – 7'     2:0 Весино – 14'     2:1 Чауна – 16'     3:1 Андерсон – 35'     4:1 Исаксен – 87'    

Кроме того, как сообщает Football Italia, ультрас «Лацио» освистывали и демонстративно смеялись над футболистами во время предматчевой разминки.

Напомним, после 31 тура чемпионата Италии «Лацио» набрал 46 очков и занимает восьмое место. В следующем туре «Лацио» встретится с «Дженоа». Игра состоится 19 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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