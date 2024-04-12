«Он идиот, умеющий только бегать». Найнгголан раскритиковал игрока «Лацио» Гендузи

Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан подверг критике уровень мастерства хавбека «Лацио» Маттео Гендузи.

«Гендузи ни на что не годен. Он умеет только бегать. Он идиот. Я могу назвать по меньшей мере двенадцать других игроков, которые играют лучше него в Серии А», — приводит слова Найнгголана Calciomercato.com.

Напомним, в нынешнем сезоне Гендузи выступает за «Лацио» на правах аренды. Футболист является игроком «Марселя».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.