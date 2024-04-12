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«Он идиот, умеющий только бегать». Найнгголан раскритиковал игрока «Лацио» Гендузи

«Он идиот, умеющий только бегать». Найнгголан раскритиковал игрока «Лацио» Гендузи
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Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан подверг критике уровень мастерства хавбека «Лацио» Маттео Гендузи.

«Гендузи ни на что не годен. Он умеет только бегать. Он идиот. Я могу назвать по меньшей мере двенадцать других игроков, которые играют лучше него в Серии А», — приводит слова Найнгголана Calciomercato.com.

Напомним, в нынешнем сезоне Гендузи выступает за «Лацио» на правах аренды. Футболист является игроком «Марселя».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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