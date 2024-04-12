Симеоне: в чём заключается ДНК «Атлетико»? Наш клуб больше отдельных личностей

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, в чём заключается ДНК «матрасников». Напомним, ранее на аналогичные вопросы отвечали нынешний и бывший тренеры «Барселоны» Хави и Луис Энрике.

«Я не думаю об этом. «Атлетико» — это гораздо больше, чем отдельные личности. Этот клуб — семья, ведь он доказал это своей историей. Все мы, работающие здесь, стремимся к тому, чтобы сделать клуб лучше», — приводит слова Симеоне AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, после 30 туров чемпионата Испании мадридский клуб набрал 58 очков и на текущий момент занимает четвёртое место, отставая от третьего места, на котором расположилась «Жирона», на семь очков.