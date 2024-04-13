«Интер» может купить игрока «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаку за € 15 млн — Gazzetta

«Манчестер Юнайтед» попросит у «Интера», заинтересованного в подписании 26-летнего правого защитника «красных дьяволов» Аарона Ван-Биссаки, сумму в размере € 15 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» заинтересовались английским футболистом после того, как появилась вероятность, что их правый защитник Дензел Думфрис может покинуть клуб. Подчёркивается, что шансы на уход 27-летнего нидерландца вырастут, если в скором времени он не продлит контракт с «Интером», который истекает летом 2025 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Ван-Биссака принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.