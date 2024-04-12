Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он хочет играть». Тен Хаг высказался об интересе «Вест Хэма» к Гарри Магуайру

«Он хочет играть». Тен Хаг высказался об интересе «Вест Хэма» к Гарри Магуайру
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что «Вест Хэм» заинтересован в приобретении центрального защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

«Мы всегда были довольны Гарри, но он хочет играть [чаще].

Он отличный лидер, очень хороший защитник, прекрасно владеет мячом. Мы очень рады, что он с нами, и он нужен нам для достижения наших результатов и поставленных целей», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Вест Хэм» готов заплатить € 15 млн за переход Магуайра.

Напомним, 31-летний футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 202 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Гарри Магуайр покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android