«Он хочет играть». Тен Хаг высказался об интересе «Вест Хэма» к Гарри Магуайру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что «Вест Хэм» заинтересован в приобретении центрального защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

«Мы всегда были довольны Гарри, но он хочет играть [чаще].

Он отличный лидер, очень хороший защитник, прекрасно владеет мячом. Мы очень рады, что он с нами, и он нужен нам для достижения наших результатов и поставленных целей», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Вест Хэм» готов заплатить € 15 млн за переход Магуайра.

Напомним, 31-летний футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 202 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.