Стала известна причина ухудшения самочувствия Де Брёйне перед матчем с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не принял участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3) из-за плохого самочувствия.

Как сообщает Daily Star, футболист считает, что он отравился едой в отеле за несколько часов до начала матча. В «Манчестер Сити» были очень обеспокоены возможным массовым отравлением, однако этого не произошло.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.