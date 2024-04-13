В «Аталанте» отреагировали на разгромную победу в матче Лиги Европы с «Ливерпулем»

Директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал победу команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0).

«Это был волшебный вечер для всех нас, он войдёт в историю как один из величайших моментов для «Аталанты». Это настолько выдающийся результат, что его значимость трудно выразить словами, хотя мы знаем, что нам ещё предстоит сыграть ответный матч, а «Ливерпуль» – очень сильная команда. Очень радует, что всё будет решаться в Бергамо», – приводит слова Перкасси Sky Sport Italia.

Напомним, 11 апреля завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды встречались на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).