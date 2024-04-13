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В «Аталанте» отреагировали на разгромную победу в матче Лиги Европы с «Ливерпулем»

В «Аталанте» отреагировали на разгромную победу в матче Лиги Европы с «Ливерпулем»
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Директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал победу команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

«Это был волшебный вечер для всех нас, он войдёт в историю как один из величайших моментов для «Аталанты». Это настолько выдающийся результат, что его значимость трудно выразить словами, хотя мы знаем, что нам ещё предстоит сыграть ответный матч, а «Ливерпуль» – очень сильная команда. Очень радует, что всё будет решаться в Бергамо», – приводит слова Перкасси Sky Sport Italia.

Напомним, 11 апреля завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды встречались на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).

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