Сенсация недели в футболе! «Ливерпуль» размазали на «Энфилде» в Лиге Европы

В 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» вышел без ряда основных игроков. На скамейке остались Салах, Диас, Собослаи, а также основные крайние защитники. Справа в обороне вышел Гомес, который является третьим выбором на позицию после Трента и Брэдли.

Именно с этого фланга и возник первый момент в матче. Уже на третьей минуте бывший полузащитник «Спартака» Пашалич умудрился не забить из убойной позиции. Мяч попал в голову Келлехеру. Причём куда-то в район глаза. Вратарь «Ливерпуля» усердно поморгал и продолжил игру.

Опасный момент «Аталанты» Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

По ходу матча было ощущение, что «Аталанте» результат нужнее. Итальянский клуб далеко не факт, что попадёт в топ-5 Серии А (в этом сезоне с огромной вероятностью пятое место даст путёвку в ЛЧ). В то время как «Ливерпуль» и без победы в ЛЕ попадёт в главный еврокубок на следующий сезон. Команде Клоппа куда важнее борьба за титул в АПЛ.

Однако в середине тайма «Ливерпуль» включился. Эллиотт, опять сыгравший на позиции Салаха, на 26-й минуте попал в перекладину и штангу. И это после одного удара, что редко можно встретить в футболе. А незадолго до этого момента Нуньес не реализовал чистый выход один на один.

Нуньес не реализует выход один на один Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

И всё же концовка тайма осталась за гостями, которые чувствовали себя раскованно на «Энфилде». И даже несколько раз до перерыва сыграли пяткой в чужой штрафной, а Копмейнерс получил выход один на один ещё более удобный, чем у Нуньеса, но снова спас Келлехер.

«Аталанта» открыла счёт на 38-й минуте. Причём гол получился весьма лёгким для итальянцев. Никто не помешал Дзаппакосте прострелить в штрафную с правого фланга. И никто не помешал Скамакке пробить по воротам из штрафной прямо перед воротами.

Момент с первым голом «Аталанты» Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Ещё одно редкое событие в футболе — тройная замена в перерыве. Само собой, от «Ливерпуля», который не устраивал счёт на табло. Клопп сделал три перестановки по позиции, и каждая усилила атаку команды. Появились Робертсон, Собослаи и Салах. Именно у египтянина был классный момент на 55-й минуте, но с его ударом в ближний угол справился вратарь «Аталанты».

Было видно, что «Ливерпуль» прибавил, только вот забила снова «Аталанта». Скамакка вновь остался в полном одиночестве, причём в ещё более удобной позиции. Сразу после гола показалось, что он сам не верил, насколько легко прошла и эта комбинация.

Скамакка забивает второй гол «Аталанты» Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Ситуация стала действительно неприятной для «Ливерпуля». Хозяева включились и даже забили — отличился Салах, но потом оказалось, что у него было положение вне игры. При счёте 1:2 в этой паре было бы ничего не ясно, но вместо этого получилось 0:3!

На 83-й минуте Эдерсон вышел один на один с вратарём «Ливерпуля». Келлехер в очередной раз выручил, но ничего не мог поделать с добиванием Пашалича в, по сути, пустые ворота. Забавно, что к этому моменту «Ливерпуль» мощно освежил состав пятью заменами, а гости не выпустили никого.

«Аталанта» забивает третий гол Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Лишь после этого, на 89-й минуте, на поле появился Миранчук. Россиянину второй раз не нашлось места в основе, хотя перед этим он выдал, пожалуй, свою лучшую игру за «Аталанту» (против «Ромы»). Было бы интересно услышать от Гасперини, почему так. Возможно, просто сценарий матча не предполагал более раннее усиление атаки. Впрочем, после такого результата к тренеру «Аталанты» точно не будет претензий.