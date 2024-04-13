Гвардиола рассказал, мог ли Де Брёйне выйти на замену в матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, мог ли полузащитник Кевин Де Брёйне выйти на замену в матче с «Реалом» (3:3).

Мог ли Кевин выйти в матче с «Реалом»? Возможно, на последних минутах. Но я видел его лицо перед началом игры, в перерыве – оно мне не понравилось. Я предпочёл не тратить его силы, у нас и так очень плотный график», – приводит слова Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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