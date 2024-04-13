Флоран Малуда высказался о возможном переходе Мбаппе в «Челси»

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после «Реала» должен поиграть в АПЛ.

«Я пытался убедить Мбаппе прийти в Премьер-лигу. АПЛ – очень убедительное соревнование. Если он присоединится к «Реалу», это будет потому, что он мечтает играть за них.

Жерар Улье говорил: «В какой-то момент вашей карьеры, если вы лучший игрок, вам придётся играть в Премьер-лиге». Килиан заинтересуется таким вызовом.

После игры за «Реал» в свой расцвет, каков следующий шаг? Если он хочет получить опыт, это должна быть Премьер-лига, и я надеюсь, что «Челси» сможет решить наши проблемы, чтобы мы могли стать привлекательным местом для Мбаппе в будущем.

Премьер-лига является самой конкурентной лигой в мире. Нет сомнения, что Мбаппе улучшит её», – цитирует Малуда Gambling Zone.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»

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