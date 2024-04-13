Митрофанов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Ранее в СМИ появилась информация, что РФС предложит наставнику новый контракт до лета 2026 года.

«Игра разная. Турнирных задач нет. Соперники разные. Узнаются они иногда в последний момент. Это не совсем те вещи, по которым надо оценивать тренера сборной. Он находится в неравных условиях по сравнению со всеми остальными национальными командами.

Нравится ли стиль игры сборной? Карпин отлично ставит игру. У нас комбинационный, зрелищный, атакующий футбол. При этом не в стиле «Бей на солнце, окружай ворота», — приводит слова Митрофанова «Евро-Футбол.Ру».

Карпин возглавил сборную в июле 2021 года. Контракт специалиста рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 55-летнего специалиста национальная команда сыграла 17 матчей (10 побед, 6 ничьих и 1 поражение).

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

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