Бронзовый призёр Евро-2008 Павлюченко рассказал о начале тренерской карьеры

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о начале своей тренерской карьеры.

10 апреля Павлюченко стал тренером нападающих «Родины- 2».

«На прошлой неделе мы созвонились с Алексеем Николаевичем Зининым, с которым вместе работали ещё в «Спартаке». Когда перешёл в эту команду и делал первые шаги, он там работал. Так что знакомы много лет. Он сказал: «Ром, у меня есть для тебя хорошее предложение». На следующий день встретились, и он сказал, что хочет видеть меня в команде, чтобы я помогал молодой группе атаки, чему-то научил их. Разговор продлился две-три минуты. Конечно, я ответил, что готов. Надо было попробовать, чтобы не жалеть потом, что отказался», — рассказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полностью интервью с Романом Павлюченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время