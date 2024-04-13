Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бронзовый призёр Евро-2008 Павлюченко рассказал о начале тренерской карьеры

Бронзовый призёр Евро-2008 Павлюченко рассказал о начале тренерской карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о начале своей тренерской карьеры.

10 апреля Павлюченко стал тренером нападающих «Родины- 2».

«На прошлой неделе мы созвонились с Алексеем Николаевичем Зининым, с которым вместе работали ещё в «Спартаке». Когда перешёл в эту команду и делал первые шаги, он там работал. Так что знакомы много лет. Он сказал: «Ром, у меня есть для тебя хорошее предложение». На следующий день встретились, и он сказал, что хочет видеть меня в команде, чтобы я помогал молодой группе атаки, чему-то научил их. Разговор продлился две-три минуты. Конечно, я ответил, что готов. Надо было попробовать, чтобы не жалеть потом, что отказался», — рассказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полностью интервью с Романом Павлюченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

Материалы по теме
Павлюченко: возможно, Дзюба устал от футбола, потому что для него он будто на втором плане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android