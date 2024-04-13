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Чемпионат России по футболу: расписание 24-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание 24-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 13 апреля, стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

13 апреля, суббота:

  • 14:00 мск. «Сочи» — «Спартак» (Москва);
  • 16:30 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Балтика» (Калининград);
  • 17:00 мск. «Краснодар» — «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • 19:30 мск. «Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва).

14 апреля, воскресенье:

  • 12:00 мск. «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»;
  • 14:15 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва);
  • 16:45 мск. «Факел» (Воронеж) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
  • 19:00 мск. «Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань).

В данный момент турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 44 очка в 22 играх. «Краснодар» отстаёт лишь на одно очко.

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