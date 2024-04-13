Тен Хаг: футбольная индустрия требует результатов, но я вижу наш потенциал и развитие

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о состоянии современной футбольной индустрии.

«Этот бизнес и эта отрасль нацелены на результаты. Многие видят только результаты, но важно обращать внимание на то, что кроется за ними. Я вижу, что скрывается за ними. Я вижу потенциал. Я вижу развитие. Поэтому я уверен в пути, которым мы хотим идти, и мы добьёмся успеха», — сказал тен Хаг на пресс-конференции, посвящённой матчу чемпионата Англии с «Борнмутом».

Напомним, после 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место.

Матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 13 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.