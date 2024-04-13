Быстров: если «Краснодар» хочет быть наверху, он должен показать это в матче с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров, ранее выступавший за «Краснодар» и петербургский «Зенит», высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между «быками» и сине-бело-голубыми.

«Заметно только то, что «Краснодар» стал пропускать больше. При Ивиче они более слаженно играли в обороне. С Мусаевым… не знаю, может быть, этот футбол «мусаевский» на ребят так подействовал. Они раскрепостились и решили: вы забьёте сколько сможете, а мы сколько захотим. Пока очень значимых изменений не увидел. Команда осталась та же самая. С настроем у них не было никогда проблем. Если они хотят быть где‑то наверху, то должны показать это в предстоящем матче. Отдать 150 процентов сил. Прекрасный шанс продемонстрировать, что они готовы бороться за чемпионство», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится уже сегодня, 13 апреля 2024 года. Игра будет проходить в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В настоящий момент петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На его счету 44 очка. Краснодарский клуб с 43 очками пребывает на второй строчке.