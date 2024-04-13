Какой матч между «Краснодаром» и «Зенитом» был лучшим в истории?

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в главном матче весны, который сделает победителя встречи фаворитом чемпионской гонки на финише сезона. Игры петербургской и краснодарской команд, как правило, получаются яркими и результативными, особенно в последние годы. Сине-бело-голубые с «быками» не единожды выдавали в концовке чемпионата такие шоу, от которых захватывало дух.

Какой матч между «Зенитом» и «Краснодаром» был лучшим? Предлагаем поучаствовать в опросе и помочь сформировать рейтинг. Мы отобрали семь самых потрясающих, на наш взгляд, битв петербуржцев с краснодарцами. Пишите в комментариях, за какую игру вы проголосовали и почему.

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