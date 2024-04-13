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Краснодар — Зенит, РПЛ, 13 апреля 2024: какой матч между этими командами был лучшим — рейтинг, голосование, Чемпионат

Какой матч между «Краснодаром» и «Зенитом» был лучшим в истории?
Анатолий Романов
Какой матч «Краснодара» и «Зенита» был лучим?
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Выбор большой — команды часто устраивали шоу.

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в главном матче весны, который сделает победителя встречи фаворитом чемпионской гонки на финише сезона. Игры петербургской и краснодарской команд, как правило, получаются яркими и результативными, особенно в последние годы. Сине-бело-голубые с «быками» не единожды выдавали в концовке чемпионата такие шоу, от которых захватывало дух.

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Какой матч между «Зенитом» и «Краснодаром» был лучшим? Предлагаем поучаствовать в опросе и помочь сформировать рейтинг. Мы отобрали семь самых потрясающих, на наш взгляд, битв петербуржцев с краснодарцами. Пишите в комментариях, за какую игру вы проголосовали и почему.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какой матч между «Краснодаром» и «Зенитом» был лучшим?
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
1 место

20.04.2019. «Краснодар» — «Зенит» — 2:3

Россия - Премьер-Лига . 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Дзюба – 19'     1:1 И. Игнатьев – 25'     1:2 Ракицкий – 69'     2:2 Перейра – 90+1'     2:3 Дзюба – 90+5'    

В первый сезон Семака-тренера в «Зените» команды выдали потрясающий матч в Краснодаре, причём также в 24-м туре. За семь туров до финиша петербуржцы лидировали с отрывом в шесть очков от «быков» и «Локомотива». Хозяева цеплялись за ЛЧ, а в идеале – за золото. Соперники нанесли 47 ударов на двоих, включая 17 в створ. Матвей Сафонов творил чудеса в воротах, но и он не спас «Краснодар» от поражения.

В середине первого тайма Артём Дзюба открыл счёт ударом в касание. Хозяева быстро отыгрались – Иван Игнатьев забил с подбора. В середине второго тайма Ярослав Ракицкий сотворил шедевр, положив мяч со штрафного в дальний угол. На 90+1-й минуте «Краснодар», казалось, спасся: Маурисио Перейра поразил девятку ворот Андрея Лунёва. Однако на 90+5-й минуте «Зенит» всё же вырвал победу. Кристиан Нобоа навесил, а Дзюба, выиграл воздух у Александра Мартыновича, оформил дубль ударом головой.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
2 место

27.11.2016. «Краснодар» — «Зенит» — 2:1

Россия - Премьер-Лига . 15-й тур
27 ноября 2016, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Дзюба – 86'     1:1 Измайлов – 90+2'     2:1 Окриашвили – 90+4'    

В сезоне-2016/2017 команды Игоря Шалимова и Мирчи Луческу встретились в Краснодаре под занавес первого круга. Южане на тот момент занимали пятое место, а петербуржцы – второе, находясь в трёх очках от лидирующего «Спартака». Сумасшедшая концовка стоила всей игры! На 86-й минуте Артём Дзюба, казалось, забил победный гол, преуспев на добивании.

Но в компенсированное время хозяева показали, что такое Ферги-тайм по-русски. На 90+2-й минуте Артур Енджейчик подал на Андреаса Гранквиста, тот сделал скидку, и Марат Измайлов воспользовался ошибкой Доменико Кришито. А на 90+4-й минуте чудо-гол забил Торнике Окриашвили. Грузинский вингер ударом с линии штрафной в падении через себя послал мяч в сетку ворот Юрия Лодыгина.

Фото: РИА Новости
3 место

5.07.2020. «Краснодар» — «Зенит» — 2:4

Россия - Премьер-Лига . 26-й тур
05 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Азмун – 5'     1:1 Уткин – 29'     1:2 Дзюба – 45+1'     2:2 Уткин – 50'     2:3 Азмун – 52'     2:4 Сутормин – 72'    

«Золотой» матч команды Сергея Семака в сезоне-2019/2020. Перед игрой 26-го тура «Зенит» лидировал с отрывом в 11 очков от «Локомотива», а «Краснодар» шёл третьим и боролся за место в Лиге чемпионов. Сердар Азмун открыл счёт уже на пятой минуте после «привоза» Юрия Газинского. На исходе получаса игры Даниил Уткин ударом в касание поразил нижний угол ворот Андрея Лунёва. Потом «Краснодар» заработал пенальти, но Вандерсон проиграл дуэль Лунёву.

Перед перерывом пенальти получили уже петербуржцы: Матвей Сафонов не угадал, куда пробьёт Артём Дзюба. Тем не менее «Краснодар» снова отыгрался в начале второго тайма: Уткин оформил дубль роскошным обводящим ударом. Однако «Зенит» тут же забил третий гол. Мяч после кросса отскочил к Азмуну, и иранец ответил своим дублем ударом с пары метров. Завершился же этот результативный матч голом Алексея Сутормина, который подхватил мяч после скидки Дзюбы, убежал к воротам и пробил в дальний нижний угол.

Фото: РИА Новости
4 место

17.04.2021. «Краснодар» — «Зенит» — 2:2

Россия - Премьер-Лига . 26-й тур
17 апреля 2021, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Ионов – 7'     2:0 Ионов – 60'     2:1 Азмун – 75'     2:2 Мостовой – 86'    

На финише сезона-2020/2021 команды Виктора Гончаренко и Сергея Семака выдали удивительный матч в Краснодаре. Хозяева перед 26-м туром занимали 10-е место и не имели реальной турнирной мотивации. «Зенит» шёл за очередным золотом, опережая на семь очков «Спартак». В первый час игры разрывал воспитанник петербургского клуба и вингер «Краснодара» Алексей Ионов. Он забил быстрый гол бывшей команде, подставив ногу после удара Кристоффера Олссона. На исходе часа Ионов оформил дубль: влетел в штрафную, убрал на замахе Ярослава Ракицкого и отлично пробил в дальний угол.

Семак тут же сделал четверную замену! И ведь помогло! У «Зенита» внезапно появилась игра, и лидер спасся в концовке. Сперва Сердар Азмун воспользовался ошибками Кайо и Матвея Сафонова, переправив мяч в сетку после заброса Ракицкого. А на 86-й минуте Дуглас Сантос вырезал передачу с фланга в штрафную, где Андрей Мостовой классно подстроился под мяч и точно пробил низом. «Зенит» едва не додавил «Краснодар» в концовке.

Фото: РИА Новости
5 место

8.11.2020. «Зенит» — «Краснодар» — 3:1

Россия - Премьер-Лига . 14-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Берг – 16'     1:1 Кузяев – 64'     2:1 Дзюба – 79'     3:1 Сутормин – 90+3'    

В сезоне-2020/2021 команды Сергея Семака и Мурада Мусаева сыграли на «Газпром Арене» в 14-м туре. «Зенит» шёл вторым, отставая на очко от ЦСКА, а «Краснодар» занимал лишь 10-е место. Интерес к этому матчу подогрело слитое накануне в сеть скандальное видео с Артёмом Дзюбой. Форвард вышел на поле, но без капитанской повязки.

Южане забили быстрый гол – Маркус Берг реализовал пенальти. «Зенит» никак не мог сравнять счёт. Дзюба перед перерывом нанёс пижонский удар с пенальти, и Матвей Сафонов поймал мяч. После этого хейт фанатов по отношению к Артёму только усилился. Но во втором тайме хозяева перевернули игру. Сначала Далер Кузяев здорово пробил впритирку со штангой после отскока. А на 79-й минуте Дзюба всё же сделал разницу: забил победный гол, успешно сыграв на опережение. В концовке Алексей Сутормин добил соперника после быстрого контрвыпада «Зенита».

Фото: РИА Новости
6 место

7.04.2018. «Зенит» — «Краснодар» — 1:2

Россия - Премьер-Лига . 25-й тур
07 апреля 2018, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Шатов – 22'     1:1 Ерохин – 33'     1:2 Классон – 88'    

Дебютный матч Мурада Мусаева в «Краснодаре» и РПЛ! На финише сезона-2017/2018 обе команды боролись за попадание в топ-3 и путёвку в Лигу чемпионов. Перед 25-м туром «Зенит» отставал на два очка от третьего места, а «быки» – на четыре от самих петербуржцев. Сине-бело-голубые проваливались под руководством Роберто Манчини и проиграли важнейшее сражение.

В середине первого тайма Олег Шатов ударом в касание забил команде, которой принадлежал (потом были ещё и слёзы россиянина на скамейке), – ему аплодировали даже болельщики «Зенита». Вскоре Александр Ерохин здорово разобрался в штрафной и сравнял счёт при помощи рикошета. Но закончилась эта встреча победным голом «Краснодара» в концовке: на 88-й минуте Виктор Классон завершил скоростную атаку «быков», воспользовавшись передачей Фёдора Смолова.

Фото: РИА Новости
7 место

11.11.2023. «Зенит» — «Краснодар» — 1:1

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 63'     1:1 Кассьерра – 70'    

В первом круге нынешнего сезона команды Сергея Семака и Владимира Ивича сыграли на «Газпром Арене» в 15-м туре. Перед завершением первого круга краснодарцы лидировали, опережая петербуржцев на два очка. «Быки» сумели дать бой действующему чемпиону на его поле – у «Зенита» мало что получалось в атаке, пока «Краснодар» не открыл счёт на 63-й минуте. После удара Джона Кордобы и сейва Михаила Кержакова мяч дослал в сетку с двух попыток Эдуард Сперцян.

Тогда-то «Зенит» взвинтил скорости и прижал соперника к его воротам. Матео Кассьерра после подачи справа выиграл воздух у Витора Тормены – забил красиво головой. Хозяева продолжали атаковать и в последней атаке на 90+2-й минуте получили шанс вырвать победу, но Данил Круговой попал в штангу.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
8 место

Лучшим был другой матч между «Зенитом» и «Краснодаром»

Если вы считаете, что лучшим был какой-то другой матч между «Зенитом» и «Краснодаром», голосуйте за данный вариант. Коллекцию топовых перформансов этих команд можно дополнить несколькими встречами.

Например, игрой, состоявшейся в августе 2015 года, на «Петровском». Тогда «Краснодар» под руководством Олега Кононова впервые обыграл «Зенит» – 2:0. Команду с Халком и Андре Виллаш-Боашем!

А годом ранее, в ноябре 2014-го, «Зенит» ушёл от поражения в Краснодаре, уступая по ходу матча с тем же счётом 0:2. Петербуржцев спасли голы Хави Гарсии и Халка.

В 2021 году сине-бело-голубые и «быки» выдали увлекательный триллер на «Газпром Арене»: забили пять голов – хозяева победили со счётом 3:2. Какой ещё интересный матч мы забыли в этом рейтинге?

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