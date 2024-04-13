Какой матч между «Краснодаром» и «Зенитом» был лучшим в истории?

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в главном матче весны, который сделает победителя встречи фаворитом чемпионской гонки на финише сезона. Игры петербургской и краснодарской команд, как правило, получаются яркими и результативными, особенно в последние годы. Сине-бело-голубые с «быками» не единожды выдавали в концовке чемпионата такие шоу, от которых захватывало дух.
Какой матч между «Зенитом» и «Краснодаром» был лучшим? Предлагаем поучаствовать в опросе и помочь сформировать рейтинг. Мы отобрали семь самых потрясающих, на наш взгляд, битв петербуржцев с краснодарцами. Пишите в комментариях, за какую игру вы проголосовали и почему.
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20.04.2019. «Краснодар» — «Зенит» — 2:3
В первый сезон Семака-тренера в «Зените» команды выдали потрясающий матч в Краснодаре, причём также в 24-м туре. За семь туров до финиша петербуржцы лидировали с отрывом в шесть очков от «быков» и «Локомотива». Хозяева цеплялись за ЛЧ, а в идеале – за золото. Соперники нанесли 47 ударов на двоих, включая 17 в створ. Матвей Сафонов творил чудеса в воротах, но и он не спас «Краснодар» от поражения.
В середине первого тайма Артём Дзюба открыл счёт ударом в касание. Хозяева быстро отыгрались – Иван Игнатьев забил с подбора. В середине второго тайма Ярослав Ракицкий сотворил шедевр, положив мяч со штрафного в дальний угол. На 90+1-й минуте «Краснодар», казалось, спасся: Маурисио Перейра поразил девятку ворот Андрея Лунёва. Однако на 90+5-й минуте «Зенит» всё же вырвал победу. Кристиан Нобоа навесил, а Дзюба, выиграл воздух у Александра Мартыновича, оформил дубль ударом головой.
27.11.2016. «Краснодар» — «Зенит» — 2:1
В сезоне-2016/2017 команды Игоря Шалимова и Мирчи Луческу встретились в Краснодаре под занавес первого круга. Южане на тот момент занимали пятое место, а петербуржцы – второе, находясь в трёх очках от лидирующего «Спартака». Сумасшедшая концовка стоила всей игры! На 86-й минуте Артём Дзюба, казалось, забил победный гол, преуспев на добивании.
Но в компенсированное время хозяева показали, что такое Ферги-тайм по-русски. На 90+2-й минуте Артур Енджейчик подал на Андреаса Гранквиста, тот сделал скидку, и Марат Измайлов воспользовался ошибкой Доменико Кришито. А на 90+4-й минуте чудо-гол забил Торнике Окриашвили. Грузинский вингер ударом с линии штрафной в падении через себя послал мяч в сетку ворот Юрия Лодыгина.
5.07.2020. «Краснодар» — «Зенит» — 2:4
«Золотой» матч команды Сергея Семака в сезоне-2019/2020. Перед игрой 26-го тура «Зенит» лидировал с отрывом в 11 очков от «Локомотива», а «Краснодар» шёл третьим и боролся за место в Лиге чемпионов. Сердар Азмун открыл счёт уже на пятой минуте после «привоза» Юрия Газинского. На исходе получаса игры Даниил Уткин ударом в касание поразил нижний угол ворот Андрея Лунёва. Потом «Краснодар» заработал пенальти, но Вандерсон проиграл дуэль Лунёву.
Перед перерывом пенальти получили уже петербуржцы: Матвей Сафонов не угадал, куда пробьёт Артём Дзюба. Тем не менее «Краснодар» снова отыгрался в начале второго тайма: Уткин оформил дубль роскошным обводящим ударом. Однако «Зенит» тут же забил третий гол. Мяч после кросса отскочил к Азмуну, и иранец ответил своим дублем ударом с пары метров. Завершился же этот результативный матч голом Алексея Сутормина, который подхватил мяч после скидки Дзюбы, убежал к воротам и пробил в дальний нижний угол.
17.04.2021. «Краснодар» — «Зенит» — 2:2
На финише сезона-2020/2021 команды Виктора Гончаренко и Сергея Семака выдали удивительный матч в Краснодаре. Хозяева перед 26-м туром занимали 10-е место и не имели реальной турнирной мотивации. «Зенит» шёл за очередным золотом, опережая на семь очков «Спартак». В первый час игры разрывал воспитанник петербургского клуба и вингер «Краснодара» Алексей Ионов. Он забил быстрый гол бывшей команде, подставив ногу после удара Кристоффера Олссона. На исходе часа Ионов оформил дубль: влетел в штрафную, убрал на замахе Ярослава Ракицкого и отлично пробил в дальний угол.
Семак тут же сделал четверную замену! И ведь помогло! У «Зенита» внезапно появилась игра, и лидер спасся в концовке. Сперва Сердар Азмун воспользовался ошибками Кайо и Матвея Сафонова, переправив мяч в сетку после заброса Ракицкого. А на 86-й минуте Дуглас Сантос вырезал передачу с фланга в штрафную, где Андрей Мостовой классно подстроился под мяч и точно пробил низом. «Зенит» едва не додавил «Краснодар» в концовке.
8.11.2020. «Зенит» — «Краснодар» — 3:1
В сезоне-2020/2021 команды Сергея Семака и Мурада Мусаева сыграли на «Газпром Арене» в 14-м туре. «Зенит» шёл вторым, отставая на очко от ЦСКА, а «Краснодар» занимал лишь 10-е место. Интерес к этому матчу подогрело слитое накануне в сеть скандальное видео с Артёмом Дзюбой. Форвард вышел на поле, но без капитанской повязки.
Южане забили быстрый гол – Маркус Берг реализовал пенальти. «Зенит» никак не мог сравнять счёт. Дзюба перед перерывом нанёс пижонский удар с пенальти, и Матвей Сафонов поймал мяч. После этого хейт фанатов по отношению к Артёму только усилился. Но во втором тайме хозяева перевернули игру. Сначала Далер Кузяев здорово пробил впритирку со штангой после отскока. А на 79-й минуте Дзюба всё же сделал разницу: забил победный гол, успешно сыграв на опережение. В концовке Алексей Сутормин добил соперника после быстрого контрвыпада «Зенита».
7.04.2018. «Зенит» — «Краснодар» — 1:2
Дебютный матч Мурада Мусаева в «Краснодаре» и РПЛ! На финише сезона-2017/2018 обе команды боролись за попадание в топ-3 и путёвку в Лигу чемпионов. Перед 25-м туром «Зенит» отставал на два очка от третьего места, а «быки» – на четыре от самих петербуржцев. Сине-бело-голубые проваливались под руководством Роберто Манчини и проиграли важнейшее сражение.
В середине первого тайма Олег Шатов ударом в касание забил команде, которой принадлежал (потом были ещё и слёзы россиянина на скамейке), – ему аплодировали даже болельщики «Зенита». Вскоре Александр Ерохин здорово разобрался в штрафной и сравнял счёт при помощи рикошета. Но закончилась эта встреча победным голом «Краснодара» в концовке: на 88-й минуте Виктор Классон завершил скоростную атаку «быков», воспользовавшись передачей Фёдора Смолова.
11.11.2023. «Зенит» — «Краснодар» — 1:1
В первом круге нынешнего сезона команды Сергея Семака и Владимира Ивича сыграли на «Газпром Арене» в 15-м туре. Перед завершением первого круга краснодарцы лидировали, опережая петербуржцев на два очка. «Быки» сумели дать бой действующему чемпиону на его поле – у «Зенита» мало что получалось в атаке, пока «Краснодар» не открыл счёт на 63-й минуте. После удара Джона Кордобы и сейва Михаила Кержакова мяч дослал в сетку с двух попыток Эдуард Сперцян.
Тогда-то «Зенит» взвинтил скорости и прижал соперника к его воротам. Матео Кассьерра после подачи справа выиграл воздух у Витора Тормены – забил красиво головой. Хозяева продолжали атаковать и в последней атаке на 90+2-й минуте получили шанс вырвать победу, но Данил Круговой попал в штангу.
Лучшим был другой матч между «Зенитом» и «Краснодаром»
Если вы считаете, что лучшим был какой-то другой матч между «Зенитом» и «Краснодаром», голосуйте за данный вариант. Коллекцию топовых перформансов этих команд можно дополнить несколькими встречами.
Например, игрой, состоявшейся в августе 2015 года, на «Петровском». Тогда «Краснодар» под руководством Олега Кононова впервые обыграл «Зенит» – 2:0. Команду с Халком и Андре Виллаш-Боашем!
А годом ранее, в ноябре 2014-го, «Зенит» ушёл от поражения в Краснодаре, уступая по ходу матча с тем же счётом 0:2. Петербуржцев спасли голы Хави Гарсии и Халка.
В 2021 году сине-бело-голубые и «быки» выдали увлекательный триллер на «Газпром Арене»: забили пять голов – хозяева победили со счётом 3:2. Какой ещё интересный матч мы забыли в этом рейтинге?