Широков — о Чалове: отдай всё, что есть, родному клубу, а потом можешь чесать за рубеж

Бывший футболист московского ЦСКА Роман Широков прокомментировал продление контракта нападающего Фёдора Чалова с армейцами. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

«То, что продлили, — молодцы, пришли к компромиссу. Но не очень понимаю того, что его якобы страстно хотят купить в Европе. Желания может быть много, но придерживаюсь точки зрения Игоря Акинфеева — отдай всё, что есть, родному клубу, выиграй титулы, а потом можешь чесать за рубеж.

Пока Чалов меня не убедил, что его очень хотят видеть в Европе. Он с ЦСКА не выиграл чемпионат, выиграл только Кубок. Надо в России себя зарекомендовать более ярко», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Фёдор Чалов принял участие в 31 матче за ЦСКА во всех официальных турнирах, отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 12 млн.