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Экс-игрок ЦСКА Денис Попов — о контракте с Чаловым: это компромиссный вариант для всех

Экс-игрок ЦСКА Денис Попов — о контракте с Чаловым: это компромиссный вариант для всех
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Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал продление контракта с форвардом армейского клуба Фёдором Чаловым. Новое соглашение игрока с командой рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Чалов – один из лидеров атаки ЦСКА. Он уже давно играет в клубе, поэтому я считаю продление контракта правильным решением с обеих сторон. Думаю, это компромиссный вариант и для клуба, и для игрока. Чтоб и футболиста не привязывать, чтоб у него было право выбора в дальнейшем. Поэтому наверняка все довольны. Сейчас Чалов успокоился, и показатель – игра с «Факелом», где он забил гол. Команда тоже успокоилась. Ситуация вокруг контракта Чалова довлела и над ним, и над командой в целом. Но теперь это решённое дело. Думаю, Чалов продолжит забивать и с большим энтузиазмом будет приносить ЦСКА очки», – приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 26-летний Чалов провёл за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре голевые передачи.

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