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«Сочи» — «Спартак»: первый тайм матча 24-го тура РПЛ завершился нулевой ничьей

«Сочи» — «Спартак»: первый тайм матча 24-го тура РПЛ завершился нулевой ничьей
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

После первого тайма счёт не открыт — 0:0. Ни один из футболистов не получил жёлтой карточки. «Спартак» нанёс больше ударов в створ — 4:2. Также игроки московской команды чаще нарушали правила — 6:5 по количеству фолов.

«Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 22 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестом месте с 35 очками после аналогичного количества встреч.

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