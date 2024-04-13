«Крылья Советов» сыграют с «Рубином» в форме, посвящённой Дню космонавтики

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Хозяева сыграют в специальной форме, которая посвящена Дню космонавтики.

«Слово «Самара» на нашей форме будет заменено на «Куйбышев», тем самым отдав дань памяти истории космонавтики и родного города.

Первые две ступени корабля-спутника «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил полёт, были изготовлены именно в Куйбышеве. Кроме того, именно 12 апреля 1942 года был подписан приказ о создании футбольной команды в Куйбышеве», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале «Крыльев Советов».