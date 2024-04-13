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«Крылья Советов» сыграют с «Рубином» в форме, посвящённой Дню космонавтики

«Крылья Советов» сыграют с «Рубином» в форме, посвящённой Дню космонавтики
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В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Хозяева сыграют в специальной форме, которая посвящена Дню космонавтики.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Слово «Самара» на нашей форме будет заменено на «Куйбышев», тем самым отдав дань памяти истории космонавтики и родного города.

Первые две ступени корабля-спутника «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил полёт, были изготовлены именно в Куйбышеве. Кроме того, именно 12 апреля 1942 года был подписан приказ о создании футбольной команды в Куйбышеве», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале «Крыльев Советов».

Фото: ФК «Крылья Советов»

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