«Крылья Советов» сняли оригинальный проморолик к матчу с «Рубином»

Самарские «Крылья Советов» сняли проморолик к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» под названием «Соседи».

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой встретятся самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин», состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Роман Галимов. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

После 22 матчей чемпионата России самарские «Крылья Советов» набрали 33 очка и на текущий момент занимают седьмое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» заработал 32 очка и расположился на восьмой строчке.