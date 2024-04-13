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Стало известно, при каких условиях Хави может остаться в «Барселоне»

Стало известно, при каких условиях Хави может остаться в «Барселоне»
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Несмотря на то что главный тренер «Барселоны» Хави не изменил решения покинуть этот пост по окончании нынешнего сезона, его близкое окружение считает, что он может остаться в каталонском клубе, если руководство предоставит испанскому специалисту определённые гарантии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, во-первых, для Хави важно, чтобы грядущим летом сине-гранатовые удержали в клубе всех лидеров команды, таких как Левандовски, Гюндоган, Рафинья, Ямал. Во-вторых, испанский специалист настаивает на том, что сине-гранатовым в обязательном порядке нужны новые приобретения. В частности, фаворитами Хави являются полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди и футболист «Баварии» Йозуа Киммих.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Хави заявил, что покинет сине-гранатовых, в конце января.

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