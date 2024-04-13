Хави высказался о малом игровом времени новичка «Барселоны» Роке

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о нападающем команды Виторе Роке.

«Он уже прибавил с момента перехода в «Барселону», особенно в движении. Мы подготовили для него видео на сегодня, он футболист, который может дать нам многое. Сегодня у него наверняка будут минуты, а мы должны воспользоваться тем, как Витор использует пространство. Мы хотим сделать так, чтобы он понял нашу позиционную игру», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Сегодня каталонская команда сыграет на выезде с «Кадисом» в рамках 31-го тура Ла Лиги. Встреча начнётся в 22:00 мск.

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Роке перешёл в «Барселону» этой зимой из «Атлетико Паранаэнсе» за € 40 млн. Форвард на данный момент провёл за каталонцев 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2031 года.