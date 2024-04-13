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Александер Исак стал первым игроком «Ньюкасла», забившим 20+ голов со времён Алана Ширера

Александер Исак стал первым игроком «Ньюкасла», забившим 20+ голов со времён Алана Ширера
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Забив два гола в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», проходящем в эти минуты, нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак стал первым игроком «сорок», забившим 20+ мячей во всех турнирах в рамках одного розыгрыша с сезона-2003/2004, когда это удалось сделать известному английскому форварду Алану Ширеру (28 голов). Об этом информирует Squawka в соцсети Х (ранее Twitter).

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Исак – 30'     2:0 Гордон – 32'     3:0 Исак – 51'     4:0 Шер – 87'    

В нынешнем сезоне шведский нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах и на текущий момент забил 21 гол. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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