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Защитник «Сочи» Дркушич уверен, что команда останется в РПЛ

Защитник «Сочи» Дркушич уверен, что команда останется в РПЛ
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич оценил шансы сочинского клуба остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

«Я с самого начала уверен, что «Сочи» останется в РПЛ. У нас хорошая команда с хорошим тренером, поэтому есть всё, чтобы клуб остался в Премьер-Лиге», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 13 апреля, «Сочи» со счётом 1:0 обыграл «Спартак». Единственный мяч был забит на 76-й минуте, когда защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах вывел свою команду вперёд.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.

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