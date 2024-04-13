Защитник «Сочи» Дркушич уверен, что команда останется в РПЛ

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич оценил шансы сочинского клуба остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

«Я с самого начала уверен, что «Сочи» останется в РПЛ. У нас хорошая команда с хорошим тренером, поэтому есть всё, чтобы клуб остался в Премьер-Лиге», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 13 апреля, «Сочи» со счётом 1:0 обыграл «Спартак». Единственный мяч был забит на 76-й минуте, когда защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах вывел свою команду вперёд.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.