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«Ахмат» — «Балтика»: Лисакович довёл преимущество гостей до четырёх мячей

«Ахмат» — «Балтика»: Лисакович довёл преимущество гостей до четырёх мячей
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. Матч начался в 16:30 по московскому времени. На момент выхода новости гости ведут — 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 8'     0:3 Ковалёв – 11'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 76'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

На четвёртой минуте Анхело Энрикес вывел калининградцев вперёд. На восьмой минуте Алекс Фернандес увеличил преимущество гостей. Ещё через три минуты Юрий Ковалев довёл счёт до крупного. На 34-й минуте четвёртый гол калининградцев забил Виталий Лисакович.

После 22 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

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