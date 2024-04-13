«Ахмат» — «Балтика»: Алекс Фернандес забил свой второй гол в матче и пятый для гостей

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. Матч начался в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости гости ведут — 5:0.
На четвёртой минуте Анхело Энрикес вывел калининградцев вперёд. На восьмой минуте Алекс Фернандес увеличил преимущество гостей. Ещё через три минуты Юрий Ковалев довёл счёт до крупного. На 34-й минуте четвёртый гол калининградцев забил Виталий Лисакович. Он же через семь минут отдал голевую передачу Алексу Фернандесу, который оформил дубль.
После 22 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 16-й строчке.
В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.
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