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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Локомотив» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев.

ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Мойзес, Келлвен, Обляков, Гаич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 36 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 36 очков, но расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре красно-синие разгромили железнодорожников со счётом 4:1. В составе ЦСКА голами отметились Фёдор Чалов, Милан Гаич и Максим Мухин, оформивший дубль. Единственный гол «Локомотива» забил Егор Погостнов.

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