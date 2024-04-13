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«Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун» с перевесом в четыре мяча

«Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун» с перевесом в четыре мяча
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Лутон Таун». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Матч закончился крупной победой хозяев со счётом 5:1.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Лутон Таун
Лутон
1:0 Хасиока – 2'     2:0 Ковачич – 64'     3:0 Холанд – 76'     3:1 Баркли – 81'     4:1 Доку – 87'     5:1 Гвардиол – 90+3'    

На второй минуте защитник гостей Даики Хасиока переправил мяч в свои ворота. Матео Ковачич на 64-й минуте нанёс удар в касание с угла штрафной площади и удвоил преимущество хозяев. Спустя 12 минут Эрлинг Холанд пробил низом в левый нижний угол, не оставив шансов голкиперу Томасу Камински. «Лутон Таун» отквитал один мяч на 81-й минуте: Росс Баркли воспользовался ошибкой защитника «горожан» и нанес точный удар по воротам хозяев. Жереми Доку на 87-й минуте вновь довёл счёт до разгромного, а точку в матче поставил Йошко Гвардиол.

В данный момент «Манчестер Сити» поднялся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 73 очка в 32 проведённых матчах. «Лутон Таун» располагается на 18-м месте с 25 очками после аналогичного количества встреч.

В параллельном матче «Брентфорд» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Арбластер – 63'     2:0 Оньека – 90+3'    

Первый гол в игре был забит на 64-й минуте благодаря автоголу полузащитника гостей Оливера Арбластера. Второй мяч на счету Фрэнки Оньеки.

В другой встрече 33-го тура «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью — 2:2.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Кунья – 40'     1:1 Гиббс-Уайт – 45+1'     2:1 Данило – 57'     2:2 Кунья – 62'    

У хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт и бразилец Данило. На счету форварда «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи — дубль.

Ещё одной ничьей завершился матч между «Бёрнли» и «Брайтоном».

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Браунхилл – 74'     1:1 Мурич – 79'    

Джош Браунхилл вывел «Бёрнли» вперёд, но во втором тайме «Брайтон» сравнял счёт благодаря автоголу голкипера хозяев Ариянета Мурича.

Турнирная таблица АПЛ
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