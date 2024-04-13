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«Локомотив» — ЦСКА: красно-зелёные вышли вперёд в конце первого тайма

«Локомотив» — ЦСКА: красно-зелёные вышли вперёд в конце первого тайма
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Глушенков – 56'     3:1 Фассон – 66'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

На 44-й минуте забил защитник «Локомотива» Илья Самошников, перебросив голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 36 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 36 очков, но расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре красно-синие разгромили железнодорожников со счётом 4:1. В составе ЦСКА голами отметились Фёдор Чалов, Милан Гаич и Максим Мухин, оформивший дубль. Единственный гол «Локомотива» забил Егор Погостнов.

Турнирная таблица РПЛ
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