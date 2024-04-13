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Сергей Семак: меня удивила отставка Ивича из «Краснодара»

Сергей Семак: меня удивила отставка Ивича из «Краснодара»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ со счётом 2:1 рассказал, отличается ли тактика наставника «быков» Мурада Мусаева от его предшественника Владимира Ивича.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Сложно судить, чем отличается команда Ивича и Мусаева. Первый матч тоже получился сложным. Сегодняшняя игра была более открытая. Мусаев прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. И три матча недостаточно для выводов. Он прекрасный специалист и всё всем доказал. Ивич тоже прекрасный специалист, но такова тренерская судьба. Меня эта отставка удивила. Но руководители хотят видеть то, что хотят», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

Турнирная таблица РПЛ
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