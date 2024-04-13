Сергей Семак: меня удивила отставка Ивича из «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ со счётом 2:1 рассказал, отличается ли тактика наставника «быков» Мурада Мусаева от его предшественника Владимира Ивича.

«Сложно судить, чем отличается команда Ивича и Мусаева. Первый матч тоже получился сложным. Сегодняшняя игра была более открытая. Мусаев прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. И три матча недостаточно для выводов. Он прекрасный специалист и всё всем доказал. Ивич тоже прекрасный специалист, но такова тренерская судьба. Меня эта отставка удивила. Но руководители хотят видеть то, что хотят», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.