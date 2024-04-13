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Сергей Семак: не хочется обсуждать судейство, а то ещё дисквалифицируют

Сергей Семак: не хочется обсуждать судейство, а то ещё дисквалифицируют
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» отказался говорить о судействе.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

«Не хочется обсуждать судей. Все прекрасно всё видели. В данном случае лучше помолчать. А то ещё дисквалифицируют», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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